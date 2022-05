Ucraina diretta. Mosca: Mariupol ora sotto il controllo dell'esercito. «Militari nell'acciaieria rifiutano di arrendersi» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ucraina, la diretta del 70esimo giorno di guerra. L'obiettivo dell' Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea: così Zelensky, che oggi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022), ladel 70esimo giorno di guerra. L'obiettivoè ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea: così Zelensky, che oggi...

Avvenire_Nei : Ucraina. Dare voce a pace e nonviolenza: in teatro e streaming a Roma il 2 maggio - fattoquotidiano : GUERRA IN UCRAINA: ORA PER ORA Putin a Macron: 'L'Occidente smetta di armare Kiev' [Leggi cosa sta accadendo] - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Biden chiede al Congresso più fondi per aiutare l'Ucraina #ANSA - UgoBaroni : RT @siamonoitv2000: Elena, la russa che accoglie famiglie ucraine a Genova: “Nel nostro hotel la parola guerra non esiste”. La sua storia… - LazarKaganovic9 : RT @Peter_Italy: @LazarKaganovic9 Vabbè, i soldati saranno in gran parte di nazionalità ucraina, ma si sa che non sono loro a comandare. è… -