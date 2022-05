Ucraina diretta. Biden: «Dittatori da fermare o ne arriveranno altri». Missili su Leopoli, allarme antiaereo in molte città (Di mercoledì 4 maggio 2022) Guerra in Ucraina, la diretta. L'esercito russo ha iniziato a prendere d'assalto l'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo scrive l'agenzia Ucraina Unian, citando il proprio... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Guerra in, la. L'esercito russo ha iniziato a prendere d'assalto l'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo scrive l'agenziaUnian, citando il proprio...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cronaca della giornata - 'False e deliranti'. Così Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo dell… - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - Avvenire_Nei : Ucraina. Dare voce a pace e nonviolenza: in teatro e streaming a Roma il 2 maggio - News24_it : DIRETTA Guerra Ucraina Russia, assalto russo ad Azovstal. Allarmi antiaereo in molte città - Sky Tg24 - 950Alpa : RT @Marco_antifa: #Biden dall'Alabama che parla in diretta da una fabbrica di armi, elogiando il loro lavoro che fanno fucili e pistole che… -