Ucraina | Di Maio a Kuleba | ' Italia parteciperà a ricostruzione Paese'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina, distrutta dalla folle guerra russa". Sono queste le parole rivolte dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una lunga telefonata avvenuta stamattina, prima della partenza del titolare della Farnesina per l'India. I due hanno ribadito che le relazioni tra Italia ed Ucraina non sono mai state così forti. "Il premier Draghi - ha continuato Di Maio - ieri ha illustrato chiaramente la linea dell'Italia in Parlamento Europeo: vogliamo che l'Ucraina faccia ingresso nell'Ue, non ci volteremo dall'altra parte e continueremo a sostenervi". Intanto, "lavoriamo per la pace, con un pieno sostegno ai corridoi ...

