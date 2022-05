Ucraina, da Russia censura a Kadyrov: sui media citato solo con autorizzazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – In teoria è uno dei più fedeli alleati di Vladimir Putin, nella realtà è un personaggio ingombrante che Mosca ha deciso di ‘controllare’ almeno sui media statali. Secondo quanto riportano siti russi, ai media statali sarebbe stato proibito di citare nei loro materiali il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov, senza avere prima ottenuto un permesso dall’alto. Un tentativo evidente di arginare la visibilità di Kadyrov, che è stato molto attivo sui social network dall’inizio della guerra. I pezzi sul leader ceceno dovranno quindi prima essere autorizzati dai vertici delle singole testate che a loro volta dovranno ricevere un via libera dalle autorità politiche. Ci sarebbe questo diktat – spiegano fonti giornalistiche – dietro il mancato rilancio da parte dell’agenzia ufficiale Tass del messaggio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – In teoria è uno dei più fedeli alleati di Vladimir Putin, nella realtà è un personaggio ingombrante che Mosca ha deciso di ‘controllare’ almeno suistatali. Secondo quanto riportano siti russi, aistatali sarebbe stato proibito di citare nei loro materiali il capo della Cecenia Ramzan, senza avere prima ottenuto un permesso dall’alto. Un tentativo evidente di arginare la visibilità di, che è stato molto attivo sui social network dall’inizio della guerra. I pezzi sul leader ceceno dovranno quindi prima essere autorizzati dai vertici delle singole testate che a loro volta dovranno ricevere un via libera dalle autorità politiche. Ci sarebbe questo diktat – spiegano fonti giornalistiche – dietro il mancato rilancio da parte dell’agenzia ufficiale Tass del messaggio di ...

