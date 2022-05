Ucraina | Casellati | “Mai abbandonare la via diplomatica”

Leggi su lopinionista

ROMA – La presidente del Senato, Elisabetta(foto), ha ricevuto in Senato Wolfgang Sobotka, Presidente del Consiglio nazionale, la Camera bassa del parlamento austriaco. Al centro del colloquio le relazioni bilaterali fra i due paesi, l'uscita dalla pandemia, l'emergenza energetica e gli sviluppi del conflitto in. "Accanto all'azione di supporto politico, umanitario e militare", ha dichiarato la presidente del Senato riferendosi all', "non dobbiamo in alcun modola ricerca di vie diplomatiche" per far cessare il fuoco e delineare prospettive di pace. "Anche se il negoziato sembra segnare il passo", ha concluso, "ritengo che questo debba sempre rimanere l'obiettivo finale dei nostri sforzi".