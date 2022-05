(Di mercoledì 4 maggio 2022) Minsk, 4 mag. (Adnkronos) - Lahato dellenon annunciate per testare la capacità di combattimento delle sue forze. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Minsk, sottolineando che "lenon rappresentano unaper io per la comunità europea in generale".

Le ultime notizie sulla guerra in, in diretta Di nuovo nega: "Voglio dire a quelli che ... Non metto piede fuori dallada più di due anni!!!". "Hanno fatto di me un criminale di ......delle forze bielorusse ine in più di un'occasione l'intelligence di Kiev ha lanciato l'allarme su un possibile incidente creato ad arte da Mosca fingendo un attacco ucraino in...Minsk, 4 mag. (Adnkronos) – La Bielorussia ha iniziato delle esercitazioni militari non annunciate per testare la capacità di combattimento delle sue forze. Lo ha confermato il ministero della Difesa ...Ucraina, la diretta del 70esimo giorno di guerra ... Trasferiti dal Donbass alle zone rurali oltreconfine Ore 6.58 - «Le forze armate della Bielorussia hanno lanciato esercitazioni militari lampo di ...