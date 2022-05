Ucraina: 34 missili su aree residenziali nel Luhansk, 2 morti e feriti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - A seguito di attacchi missilistici nemici nella regione di Luhansk, due persone sono rimaste uccise e altre due sono rimaste ferite. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Sergey Gaidai. "Ieri ciascuna delle nostre città ha sofferto a causa del nemico - ha scritto - Quattro insediamenti hanno resistito agli attacchi di razzi e bombe. I russi non stanno solo distruggendo Popasna, ma la stanno rimuovendo dalla mappa della regione di Luhansk. Il nemico ha colpito 34 volte le aree residenziali. Due persone sono morte - una donna di Lysychansk e un uomo di Popasna. Due donne di Lysychansk sono rimaste ferite". Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - A seguito di attacchistici nemici nella regione di, due persone sono rimaste uccise e altre due sono rimaste ferite. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di, Sergey Gaidai. "Ieri ciascuna delle nostre città ha sofferto a causa del nemico - ha scritto - Quattro insediamenti hanno resistito agli attacchi di razzi e bombe. I russi non stanno solo distruggendo Popasna, ma la stanno rimuovendo dalla mappa della regione di. Il nemico ha colpito 34 volte le. Due persone sono morte - una donna di Lysychansk e un uomo di Popasna. Due donne di Lysychansk sono rimaste ferite".

