Ucraina | 007 Gb | “Raid Russia su obiettivi civili per indebolire Kiev”

"Mentre le operazioni russe vacillano, continuano a essete colpiti obiettivi non militari tra cui scuole, ospedali, proprietà residenziali e hub di trasporto, indicando la volontà della Russia di prendere di mira le infrastrutture civili nel tentativo di indebolire la determinazione Ucraina". E' quanto sostiene l'intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina. "Il continuo prendere di mira città chiave come Odessa, Kherson e Mariupol sottolinea il desiderio dei russi di controllare completamente l'accesso al Mar Nero, che consentirebbe loro di controllare le linee di comunicazione marittime dell'Ucraina, con un impatto negativo sulla loro economia", continua l'intelligence britannica, secondo cui, ...

