Uccisa a coltellate: il corpo trovato in casa Fermato l'ex fidanzato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vagava sulla spiaggia di Sabaudia seminudo e in stato confusionale. Quando i carabinieri lo hanno Fermato, dopo una segnalazione, non potevano immaginare quello che avrebbero scoperto e a chilometri ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vagava sulla spiaggia di Sabaudia seminudo e in stato confusionale. Quando i carabinieri lo hanno, dopo una segnalazione, non potevano immaginare quello che avrebbero scoperto e a chilometri ...

fanpage : Romina è stata trovata morta questo pomeriggio in un'abitazione: sul suo corpo i segni di varie coltellate inferte… - repubblica : Donna di 35 anni uccisa a Frosinone con 15 coltellate. Fermato l'ex fidanzato - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Novara. Sonia Solinas, 49 anni, dopo l'ennesimo litigio, è stata uccisa in ca… - infoitinterno : Uccisa a coltellate: il corpo trovato in casa Fermato l’ex fidanzato - infoitinterno : Romina De Cesare uccisa a coltellate, fermato l'ex fidanzato: vagava seminudo -