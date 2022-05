Uccide moglie e figlia e poi tenta il suicidio. La follia dell’ennesima strage familiare (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una famiglia spezzata, due vite portate e un ragazzo ferito in gravissime condizioni. Vorremmo potervi dire che si tratta di un caso unico ed isolato, ma purtroppo le stragi familiari avvengono più spesso di quanto si pensi. Lasciano tutti increduli a chiedersi come si possa arrivare a tanto, quali pensieri possano spingere un uomo a voler annientare le persone più care. Così a Samarate, un padre di famiglia ha ucciso moglie e figlia e ferito gravemente il figlio maggiore. Il fatto è avvenuto questa mattina, mercoledì 4 maggio, quando sono stati ritrovati i due cadaveri e il ragazzo in fin di vita. Il presunto responsabile della tragedia, un uomo di 57 anni, è stato ritrovato sporco di sangue e ferito dopo aver tentato il suicidio. La tragedia di Samarate L’uomo che avrebbe eseguito la strage è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una famiglia spezzata, due vite portate e un ragazzo ferito in gravissime condizioni. Vorremmo potervi dire che si tratta di un caso unico ed isolato, ma purtroppo le stragi familiari avvengono più spesso di quanto si pensi. Lasciano tutti increduli a chiedersi come si possa arrivare a tanto, quali pensieri possano spingere un uomo a voler annientare le persone più care. Così a Samarate, un padre di famiglia ha uccisoe ferito gravemente il figlio maggiore. Il fatto è avvenuto questa mattina, mercoledì 4 maggio, quando sono stati ritrovati i due cadaveri e il ragazzo in fin di vita. Il presunto responsabile della tragedia, un uomo di 57 anni, è stato ritrovato sporco di sangue e ferito dopo averto il. La tragedia di Samarate L’uomo che avrebbe eseguito laè ...

Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - Agricolturabio1 : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - AurysKitchen : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - shineelite2 : RT @lisameyerildra1: Uomo uccide a martellate la moglie e la figlia e tenta di uccidere anche l’altro figlio che è grave. Il motivo? La mo… - castell32082033 : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. -