Tutta la musica di Buongiorno al Delle Arti (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Rosa Pia Greco Ancora pochi posti disponibili al Teatro Delle Arti di Salerno per assistere allo spettacolo musicale di Nello Buongiorno, accompagnato dagli amici di sempre, Gli Astrali, che il prossimo 6 maggio alle ore 21.00 festeggerà con il pubblico salernitano i suoi settantenni di carriera. Cantante dalla voce straordinaria, fin dall'età di otto anni ha dedicato la sua vita alla musica entrando a far parte della compagnia Zietta e Liù, sotto la direzione Artistica di Roberto De Simone. Viene invitato dalla Rai "In prove tecniche di trasmissione", per poi iniziare la sua carriera come cantante solista in vari gruppi. Nel 1978 entra a far parte dello storico gruppo musicale di Salerno "Gli Astrali" e la sua carriera prende il volo. Molte le sue partecipazioni a ...

