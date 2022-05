Trump non si arrende: alle primarie vincono i suoi candidati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sembra arrendersi l’ex Presidente Trump. L’ex consigliere del tycoon Max Miller si aggiudica infatti le primarie per la Camera, mentre l’autore di “Hillbilly Elegy” JD Vance quelle per il Senato. Particolarmente importante è la vittoria del 37enne Vance, che si scontrerà alle elezioni di metà mandato novembre con il democratico Tim Ryan per sostituire il repubblicano Rob Portman. Ryan non sembrerebbe un avversario facile: il democratico ha infatti battuto facilmente nelle primarie democratiche la legale progressista Morgan Harper e il manager di information technology Traci Johnson. “Voglio che la nostra manifattura diventi una potenza nel mondo. Voglio aiutare questo paese a scavalcare la Cina”, queste le parole di Ryan sul palco dopo la vittoria. La rivincita di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sembrarsi l’ex Presidente. L’ex consigliere del tycoon Max Miller si aggiudica infatti leper la Camera, mentre l’autore di “Hillbilly Elegy” JD Vance quelle per il Senato. Particolarmente importante è la vittoria del 37enne Vance, che si scontreràelezioni di metà mandato novembre con il democratico Tim Ryan per sostituire il repubblicano Rob Portman. Ryan non sembrerebbe un avversario facile: il democratico ha infatti battuto facilmente nelledemocratiche la legale progressista Morgan Harper e il manager di information technology Traci Johnson. “Voglio che la nostra manifattura diventi una potenza nel mondo. Voglio aiutare questo paese a scavalcare la Cina”, queste le parole di Ryan sul palco dopo la vittoria. La rivincita di ...

