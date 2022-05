Triestina-Pro Patria, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alle ore 20:30 va in scena Triestina-Pro Patria, match valido per il secondo turno dei Playoff di Serie C. Nella cornice del Nereo Rocco le due squadre si sfideranno in una gara secca, in cui non saranno previsti i tempi supplementari. In caso di pareggio, infatti, a passare il turno saranno i padroni di casa, in quanto meglio piazzati nella regular season. Gli uomini di Bucchi, infatti, si sono classificati al quinto posto nel Girone A, con 55 punti. Un’ottima stagione quella dei friulani, che hanno ottenuto il miglior piazzamento possibile, vista la qualità delle squadre davanti. Gli ospiti, invece, sono giunti a questo incontro dopo aver estromesso il Lecco nel turno precedente. Gli uomini di Sala hanno letteralmente ribaltato i pronostici, e grazie ad una grande prestazione hanno vinto per 2-0 in trasferta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alle ore 20:30 va in scena-Pro, match valido per il secondo turno deidiC. Nella cornice del Nereo Rocco le due squadre si sfideranno in una gara secca, in cui non saranno previsti i tempi supplementari. In caso di pareggio, infatti, a passare il turno saranno i padroni di casa, in quanto meglio piazzati nella regular season. Gli uomini di Bucchi, infatti, si sono classificati al quinto posto nel Girone A, con 55 punti. Un’ottima stagione quella dei friulani, che hanno ottenuto il miglior piazzamento possibile, vista la qualità delle squadre davanti. Gli ospiti, invece, sono giunti a questo incontro dopo aver estromesso il Lecco nel turno precedente. Gli uomini di Sala hanno letteralmente ribaltato i pronostici, e grazie ad una grande prestazione hanno vinto per 2-0 in trasferta. ...

