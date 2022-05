Tregua ad Azovstal | Mosca annuncia il corridoio umanitario a Mariupol

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A partire da giovedì 5 maggio e per 3 giorni (fino al 7 maggio) le Forze armate russe apriranno unnel territorio dell'acciaieria di«per evacuare i civili». Lo rende noto il quartier generale russo per la risposta umanitaria, secondo l'agenzia russa Tass. Nei giorni 5, 6 e 7 maggio, dunque, «le attività militari cesseranno» e le unità militari «saranno ritirate a distanza di sicurezza», assicura l'esercito russo, aggiungendo che i civili in uscita potranno scegliere qualunque direzione, sia verso il territorio della Federazione Russa e sia nelle aree controllate dalle autorità di Kiev.

Le autorità ucraine hanno perso i contatti con l'acciaieria Azovstal, sotto attacco da parte dell'esercito russo, che sta usando le armi termobariche Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ...