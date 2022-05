Transizione ecologica al palo. Ormai solo il M5S parla di Ambiente. Grillo tuona contro i competenti degli inceneritori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giorno dopo lo strappo che si è consumato nel Consiglio dei ministri, con la decisione del M5S di non votare il decreto aiuti per via della norma sull’inceneritore di Roma, i pentastellati si ritrovano compatti a rilanciare le parole guerriere sull’Ambiente. L’occasione è fornita da un convegno (qui il video) organizzato da Gianni Pietro Girotto, presidente M5S della commissione Industria del Senato, sulle comunità energetiche rinnovabili. Altro che transazione ecologica, il Governo progetta di riaccendere le centrali a carbone e apre a nuovi inceneritori Il Movimento pare essere l’unica forza politica nel panorama nazionale rimasta a sventolare la bandiera dell’ecologia integrale, che è peraltro una delle sue cinque stelle. Bandiera ambientalista che anche i partiti di sinistra sembrano aver ammainato. Mentre il Governo dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giorno dopo lo strappo che si è consumato nel Consiglio dei ministri, con la decisione del M5S di non votare il decreto aiuti per via della norma sull’inceneritore di Roma, i pentastellati si ritrovano compatti a rilanciare le parole guerriere sull’. L’occasione è fornita da un convegno (qui il video) organizzato da Gianni Pietro Girotto, presidente M5S della commissione Industria del Senato, sulle comunità energetiche rinnovabili. Altro che transazione, il Governo progetta di riaccendere le centrali a carbone e apre a nuoviIl Movimento pare essere l’unica forza politica nel panorama nazionale rimasta a sventolare la bandiera dell’ecologia integrale, che è peraltro una delle sue cinque stelle. Bandiera ambientalista che anche i partiti di sinistra sembrano aver ammainato. Mentre il Governo dei ...

Advertising

francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - fattoquotidiano : Conte: “Sosteniamo il governo per fare transizione ecologica, no a inceneritori” - Ariachetira : .@GiuseppeConteIT 'L'Italia deve essere in prima linea per la transizione ecologica non per la corsa al riarmo.'… - baldoni1955 : @La7tv Più che un uomo forte è un uomo asservito alle lobby forti, prima c’è ne liberiamo e prima ritornerà la pseu… - gabelmanu : RT @ignaziocorrao: Un parlamento che impedisce la protezione di aree marine è in completa contraddizione con ogni ambizione verso una trans… -