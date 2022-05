Traffico Roma del 04-05-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in studio Massimo peschi sulle strade della capitale del Traffico sta aumentando e si allungano anche le code quelle sul Raccordo Anulare si incontrano ha vinto tra cassie ABS e Prenestina in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna si rallenta e a tratti senza infila tra la Roma Fiumicino e La Romanina si rallenta anche sulla A24 uscita dalla città tra la tangenziale e Tor Cervara code per prassi che sono segnalate anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e via della Moschea in direzione Salaria mentre Lynch è venuto in via di Mezzocammino nei pressi di via Alfonsine provoca nelle due direzioni code che ritroviamo anche sulla Cristoforo Colombo da qui fino a via di Malafede in direzione Ostia code le due direzioni anche sulla Pontina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio Massimo peschi sulle strade della capitale delsta aumentando e si allungano anche le code quelle sul Raccordo Anulare si incontrano ha vinto tra cassie ABS e Prenestina in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna si rallenta e a tratti senza infila tra laFiumicino e Lanina si rallenta anche sulla A24 uscita dalla città tra la tangenziale e Tor Cervara code per prassi che sono segnalate anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e via della Moschea in direzione Salaria mentre Lynch è venuto in via di Mezzocammino nei pressi di via Alfonsine provoca nelle due direzioni code che ritroviamo anche sulla Cristoforo Colombo da qui fino a via di Malafede in direzione Ostia code le due direzioni anche sulla Pontina ...

