Tra Mosca e Kiev, il primo passo lo faccia l'Ue. Il punto dell'amb. Marsilli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Entrati nel terzo mese di un conflitto al tempo stesso sanguinoso e sanguinario, una domanda sembra imporsi alla considerazione generale con sempre maggiore impellenza. Nella inevitabilità di individuare, per porre fine al massacro in corso, una soluzione di compromesso che possa essere accettabile tanto a Mosca quanto a Kiev, come e dove individuare il "punto di incontro" fra due visioni così contrapposte? Non manca di stupire la circostanza che nessuna delle due capitali coinvolte, dopo iniziali e fra di loro lontanissime prese di posizione, abbia successivamente elaborato con precisione i rispettivi obiettivi e le rivendicazioni, anche al fine di sottoporli al vaglio della comunità internazionale, preferendo lasciare la parola ai combattimenti a oltranza. Vediamo pertanto di ricostruire qui, per quanto possibile, il complesso ...

