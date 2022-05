Toyota Proace City Electric in versione Van o Verso (Di mercoledì 4 maggio 2022) Autonomia Toyota amplia la sua gamma di veicoli 100% green con Proace City Electric in versione Van (furgone) e Verso (trasporto persone) con un motore da 136 Cv/100 kW e una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. L’autonomia dichiarata è compresa tra i 260 e i 280 km (ciclo Wltp). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Autonomiaamplia la sua gamma di veicoli 100% green coninVan (furgone) e(trasporto persone) con un motore da 136 Cv/100 kW e una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. L’autonomia dichiarata è compresa tra i 260 e i 280 km (ciclo Wltp).

Advertising

PiacereIseo : Toyota Proace City Electric: tanto spazio… zero emissioni - Fleet Magazine - missionline : Prova su strada in anteprima del nuovo #ToyotaProaceCityElectric in versione Van e Verso al 100% elettrico. ??… - alvolante3 : Toyota Proace City, il Model Year ’23 avrà una versione 100% elettrica - EstebBeltramino : Toyota Proace City, con model year 2023 arriva l'elettrico #motori - solomotori : Toyota Proace City, con model year 2023 arriva l'elettrico -