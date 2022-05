Toscana, caporalato nei campi. L’inchiesta: “Centinaia di braccianti in nero, pagati 2,5 euro all’ora per 15/16 ore al giorno” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Centinaia di braccianti agricoli – sia italiani che stranieri – in nero, a cui veniva versata una paga di 2,5 euro l’ora per 15/16 ore al giorno. Sono le condizioni lavorative imposte da tre aziende agricole della Costa degli Etruschi – in Maremma, tra Livorno e Grosseto -, al centro di un’indagine avviata nel luglio del 2019 dai finanzieri della Compagnia di Piombino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno. L’inchiesta ha messo in luce altri dettagli relativi al modus operandi dei tre imprenditori: nessun contratto né copertura previdenziale e assicurativa, minacce di licenziamento e aggressioni verbali, ferie difficilmente concesse e non retribuite. Oltretutto, stando a quanto affermano gli inquirenti, i lavoratori sono stati costretti a vivere in affitto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)diagricoli – sia italiani che stranieri – in, a cui veniva versata una paga di 2,5l’ora per 15/16 ore al. Sono le condizioni lavorative imposte da tre aziende agricole della Costa degli Etruschi – in Maremma, tra Livorno e Grosseto -, al centro di un’indagine avviata nel luglio del 2019 dai finanzieri della Compagnia di Piombino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno.ha messo in luce altri dettagli relativi al modus operandi dei tre imprenditori: nessun contratto né copertura previdenziale e assicurativa, minacce di licenziamento e aggressioni verbali, ferie difficilmente concesse e non retribuite. Oltretutto, stando a quanto affermano gli inquirenti, i lavoratori sono stati costretti a vivere in affitto in ...

