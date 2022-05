Torino | Cairo | «Rinnovo Belotti? Magari non parlandone succede qualcosa…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente delha parlato della stagione, della questione legata aldie di Bremer Urbano, presidente del, nel corso della commemorazione del Grandeha parlato della stagione, di Bremer oltreché della questione legata aldi. STAGIONE – «Buona, abbiamo fatto partite molto belle e una buona continuità. Per un momento abbiamo pensato a qualcosa in più, purtroppo non è stato così ma abbiamo fatto un bel filotto con pareggi con le grandi e vincendo qualche gara soffrendo. E’ una buona ripartenza: tre anni fa arrivammo settimi, poi due stagioni non felici e lottavamo per altri obiettivi, ma ora ho rivisto un Toro pimpante, forte e aggressivo come non lo avevo mai ...