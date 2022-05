Torino, Cairo: “Il 4 maggio è sempre un giorno speciale” | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Presente al Cimitero Monumentale di Superga, il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ricordato e omaggiato il Grande Torino, una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi. Queste le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Presente al Cimitero Monumentale di Superga, il Presidente del, Urbano, ha ricordato e omaggiato il Grande, una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi. Queste le sue dichiarazioni.

