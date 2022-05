Torino, allenamento verso il Napoli: la notizia su Bremer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, il match tra i granata e il Napoli valido per la 36esima giornata di Serie A. Bremer Torino (Getty Images) Oggi, nel giorno del 73esimo anniversario della scomparsa del Grande Torino, gli uomini di Juric si sono allenati di fronte ai propri tifosi. In casa granata c’era apprensione per le condizioni di Bremer. Il centrale era indisponibile a causa di alcuni problemi fisici ed era in dubbio proprio per la sfida contro gli azzurri. Nell’allenamento odierno, però, Bremer si è regolarmente allenato con il gruppo e con ogni probabilità sarà della partita contro gli azzurri Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande, il match tra i granata e ilvalido per la 36esima giornata di Serie A.(Getty Images) Oggi, nel giorno del 73esimo anniversario della scomparsa del Grande, gli uomini di Juric si sono allenati di fronte ai propri tifosi. In casa granata c’era apprensione per le condizioni di. Il centrale era indisponibile a causa di alcuni problemi fisici ed era in dubbio proprio per la sfida contro gli azzurri. Nell’odierno, però,si è regolarmente allenato con il gruppo e con ogni probabilità sarà della partita contro gli azzurri

