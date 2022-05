Toni sbagliati | lo schiaffo di Mosca al Papa

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre il portavoce di Putin fa sapere che non sono stati raggiunti gli accordi per l'incontro conFrancesco, la chiesa ortodossa se la prende con il Pontefice. "Tono sbagliato per trasmettere il contenuto della conversazione"

Il Patriarca Kirill risponde a Papa Francesco. 'È deplorevole che un mese e mezzo dopo la conversazione con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il ...Il Patriarcato di Mosca critica il Papa . A infastidire la chiesa ortodossa russa le parole pronunciate da Bergoglio nell'intervista rilasciata al Corsera in cui, parlando del Patriarca Kirill, il ... Patriarcato di Mosca: "Da Papa Francesco toni sbagliati, travisata conversazione con Kirill" "Deplorevole..." "È deplorevole che un mese e mezzo dopo la conversazione con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questa conversazione", ...Infatti, la Chiesa Ortodossa prende le distanze dal papa affermando: “Ha travisato la sua conversazione con il patriarca Kirill” e ha “scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto”. Il ...