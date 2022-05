Tinkov | l' hotel a Forte dei Marmi del magnate russo anti-Putin dona 50mila euro per i bimbi ucraini

Advertising

Una donazione da 50mila euro per supportare i bambini ucraini rifugiati in Versilia nell'inserimento scolastico. La famiglia di Oleg Tinkov, miliardario russo noto per le sue posizioni anti-Putin, ha donato attraverso il suo hotel La Datcha di Forte dei Marmi. "La nostra donazione – commenta Roberta Buzzi, amministratore unico de La Datcha – è volta supportare le..." Il proprietario dell'hotel La Datcha di Forte dei Marmi ha rilasciato un'intervista al New York Times affermando di trovarsi in una località segreta e di temere per la propria vita, dopo aver definito la guerra in Ucraina.