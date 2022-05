Advertising

Agenzia_Ansa : Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4, sempre con epicentro a Impruneta, è stata avvertita alle 22.14 a Fi… - MediasetTgcom24 : [AGGIORNAMENTO] Terremoto in Toscana, nuova scossa di magnitudo 3.4 vicino a Firenze #firenze #Impruneta #ingv… - TgrRaiToscana : Una nuova scossa di #terremoto è stata avvertita a Firenze e provincia intorno alle 22:15. La stima di magnitudo ri… - italiaserait : Terremoto, nuova scossa oggi vicino Firenze - corrierefirenze : #terremotofirenze , dopo la notte di paura nuova scossa di magnitudo 2.4 -

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.4, è stata registrata alle 7:05 da Ingv in provincia di Firenze con epicentro sempre a Impruneta, a una profondità di 10 chilometri. Nel corso della notte Ingv ha registrato altri assestamenti. (Adnkronos) – Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.4, è stata registrata oggi alle 7:05 dall'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv) in provincia di Firenze con epicentro sempre a Impruneta. Più che altro gli assestamenti del terremoto in seguito al forte sisma (avvertito anche nella Val d'Elsa e a Siena) che si è verificato ieri pomeriggio alle 17.50 con una magnitudo pari a 3.7.