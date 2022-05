Termosifoni giù di un grado per due anni e tanto gas liquido. Il piano del governo per staccarci da Putin (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci aspetta però un inverno complicato: a breve riusciamo a sostituire il metano russo solo per 6,1 miliardi di metri cubi su 29. Le cose migliorano nel 2023 per arrivare a indipendenza totale nel 2024 Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci aspetta però un inverno complicato: a breve riusciamo a sostituire il metano russo solo per 6,1 miliardi di metri cubi su 29. Le cose migliorano nel 2023 per arrivare a indipendenza totale nel 2024

Advertising

HuffPostItalia : Termosifoni giù di un grado per due anni e tanto gas liquido. Il piano del governo per staccarci da Putin - giucolombo : +++Il piano del governo se mancherà il #gas russo. Quest'anno riusciremo a sostituire solo 6,1 mld di metri cubi su… - Jackangelsud : @Amyrmia Di soppiatto dice alla moglie che ha sentito rumori strani giù in garage o che ha dimenticato la luce acce… - meteo_genova : Genova: giù le temperature, nuova ordinanza per la riaccensione dei termosifoni. - -