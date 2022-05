Advertising

PremiDavid : «Grazie Paolo di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello… - MarioManca : Contentissimo per Teresa Saponangelo: una professionista scoperta troppo tardi. #david67 - Pollydolce : Teresa Saponangelo: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sull'attrice - breakingnewsit : Adesso nelle tendenze italiane: Maria Laura, carlo conti e teresa saponangelo. - ViperMinion : RT @RBcasting: David di Donatello, tutti i vincitori. Paolo Sorrentino trionfa con 'È stata la mano di Dio'. A 'Freaks Out' 6 premi. Miglio… -

... Swamy ROTOLO Miglior attore protagonista Ariaferma, Silvio ORLANDO Miglior attrice non protagonista È stata la mano di Dio,Miglior attore non protagonista Qui rido io, Eduardo ...Quest'anno i migliori interpreti non protagonisti sonoper 'È stata la mano di Dio' - 'Il mio pensiero sul set era emozionare Paolo, siamo riusciti a emozionare un sacco di persone'...L’idillio di una giovinezza serena – seppur in solitudine – per Fabiuccio inizia a sgretolarsi quando si scontra violentemente con la fragilità dei genitori (magistralmente interpretati da Toni ...I David di Donatello parlano napoletano. Teresa Saponangelo miglior attrice non protagonista ai David nel ruolo della madre di Paolo Sorrentino in "E' stata la mano di Dio". "Grazie Paolo per ...