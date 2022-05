Tennis: Madrid, Murray batte Shapovalov e vola agli ottavi contro Djokovic (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Dpa) - Andy Murray vola agli ottavi del Madrid Open dopo aver sconfitto in tre set il canadese Denis Shapovalov. Murray ha travolto il numero 14 del mondo 6-1 3-6 6-2 in due ore e nove minuti per passare alla partita clou degli ottavi contro il vecchio avversario e numero uno del mondo Novak Djokovic. Murray non gioca contro Djokovic dal Qatar Open nel gennaio 2017, quando era il britannico il numero uno Atp. Djokovic è reduce dal match contro il francese Gael Monfils vinto nettamente 6-3 6-2. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Dpa) - AndydelOpen dopo aver sconfitto in tre set il canadese Denisha travolto il numero 14 del mondo 6-1 3-6 6-2 in due ore e nove minuti per passare alla partita clou degliil vecchio avversario e numero uno del mondo Novaknon giocadal Qatar Open nel gennaio 2017, quando era il britannico il numero uno Atp.è reduce dal matchil francese Gael Monfils vinto nettamente 6-3 6-2.

