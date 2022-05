Tennis | al T C Caserta la finale di San Nazzaro del campionato campano Over 45

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa con una sconfitta interna per 2 a 0 la splendida avventura della Polisportiva Sanneldi45 Lim 4.3. A spuntarla, nellaper il titolo regionale disputatasi nel piccolo centro sannita, è stato infatti il T.C.. A decidere il match sono stati i due singoli, con Rosario Mei che ha sconfitto Francesco Cannavale 6/2 6/4 e Vincenzo Aquino che ha avuto la meglio su Luca Bocchino dopo una sfida tiratissima conclusasi con un 10/7 al super tie break dopo il 6/2 4/6 dei primi due set. Resta alta la soddisfazione per il team sannazzareno che ora guarda con entusiasmo alle fasi nazionali in programma a settembre. Della squadra, ricordiamolo, fanno parte Francesco Cannavale (capitano), Elia Ventola, Angelo ...

