Tempesta D’Amore anticipazioni: la proposta di matrimonio accende i dubbi, la cerimonia si farà? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempesta D’Amore andrà in onda con puntate ricche di colpi di scena. Arriva una proposta di matrimonio molto importante… I protagonisti di Tempesta D’Amore (mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore ci sarà un grandissimo colpo di scena. Scopriamo insieme Che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. I protagonisti della stagione in corso della soap Tempesta D’Amore sono Maya e Florian. La figlia di Selina e il fratello di Erik si sono conosciuti e per loro è stato un amore a prima vista. Coltivando insieme le passioni della fotografia e della natura si sono unite Uniti in un legame davvero speciale e unico. Nonostante i vari tira e molla e ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 4 maggio 2022)andrà in onda con puntate ricche di colpi di scena. Arriva unadimolto importante… I protagonisti di(mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate dici sarà un grandissimo colpo di scena. Scopriamo insieme Che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. I protagonisti della stagione in corso della soapsono Maya e Florian. La figlia di Selina e il fratello di Erik si sono conosciuti e per loro è stato un amore a prima vista. Coltivando insieme le passioni della fotografia e della natura si sono unite Uniti in un legame davvero speciale e unico. Nonostante i vari tira e molla e ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - xjokerscars : @ValelaV91 In realtà entrambi e fossi in te darei un'occhiata anche a Rex e Tempesta d'amore. Forse anche Flor serv… - PaolaPaolin : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… - MichaelGiulian2 : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… - MARAH20570 : @gigi52335676 Io la guardo tutte le sere ,dalle 20 alle 20,25 ..Tempesta d'amore ?????? -