Taglio del nastro al molo Vittorio Veneto, ecco il nuovo Cruise Terminal (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ avvenuto questa mattina intorno alle dieci il Taglio del nastro al molo Vittorio Veneto di Palermo per l’inaugurazione del nuovo Cruise Terminal realizzato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale sullo scheletro dell’antica stazione marittima del capoluogo siculo, datata 1950 e firmata dall’architetto Salvatore Caronia Roberti. E’ il risultato di una completa rifunzionalizzazione, che ne ha mantenuto sostanzialmente invariato l’aspetto esteriore ma è radicalmente intervenuta sulla riconfigurazione degli spazi interni in termini di funzioni, architettura e collegamenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ avvenuto questa mattina intorno alle dieci ildelaldi Palermo per l’inaugurazione delrealizzato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale sullo scheletro dell’antica stazione marittima del capoluogo siculo, datata 1950 e firmata dall’architetto Salvatore Caronia Roberti. E’ il risultato di una completa rifunzionalizzazione, che ne ha mantenuto sostanzialmente invariato l’aspetto esteriore ma è radicalmente intervenuta sulla riconfigurazione degli spazi interni in termini di funzioni, architettura e collegamenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

