Svezia | si fa concreta l’ipotesi di ingresso nella Nato

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Riguardo al possibiledi Stoccolma nell’Alleanza atlantica l’ambasciatore dia Roma, Jan Björklund, ex leader del Partito popolare liberale e già ministro dell’Istruzione, è convinto che “la Russia reagirebbe in maniera molto negativa se ladovesse aderire allama la decisione sull’adesione spetta a Stoccolma, e ad Helsinki, non decide Mosca”. Sull’eventualità che il presidente russo Vladimir Putin possa ostacolare il processo di adesione, l’ambasciatore ha affermato che è “un’ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione”, e “dobbiamo essere preparati a una reazione della Russia”, ma questo “non influenzerà la nostra decisione”. In questo momento, un gruppo di lavoro con rappresentanti di tutti i partiti politici in Parlamento sta esaminando la questione dell’adesione e presenterà i ...