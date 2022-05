Suzuki, "addio MotoGp per un colpo di stato". Cosa c'è dietro: un clamoroso scandalo mondiale? (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Suzuki lascia la MotoGp a fine stagione, e tutti — dai piloti Rins-Mir agli ingegneri del team — ci sono rimasti di stucco. La notizia, arrivata dopo i test di Jerez de la Frontera, ha del clamoroso se si pensa che solo due anni fa, nella stagione condizionata pesantemente dal Covid, lo stesso Mir riportava al successo Hamamatsu dopo 20 anni di digiuno, con il maiorchino che aveva strappato a 23 anni il suo secondo titolo della carriera: il primo in classe regina, dopo quello di Moto3 vinto nel 2017. Quest'anno, sia lui che il suo compagno di box sono in lotta per le prime posizioni. Provocando di fatto la reazione stizzita della Dorna, che in un comunicato ha sottolineato come la decisione della casa giapponese non possa essere presa unilateralmente. Suzuki e l'inchiesta dieselgate nel quale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lalascia laa fine stagione, e tutti — dai piloti Rins-Mir agli ingegneri del team — ci sono rimasti di stucco. La notizia, arrivata dopo i test di Jerez de la Frontera, ha delse si pensa che solo due anni fa, nella stagione condizionata pesantemente dal Covid, lo stesso Mir riportava al successo Hamamatsu dopo 20 anni di digiuno, con il maiorchino che aveva strappato a 23 anni il suo secondo titolo della carriera: il primo in classe regina, dopo quello di Moto3 vinto nel 2017. Quest'anno, sia lui che il suo compagno di box sono in lotta per le prime posizioni. Provocando di fatto la reazione stizzita della Dorna, che in un comunicato ha sottolineato come la decisione della casa giapponese non possa essere presa unilateralmente.e l'inchiesta dieselgate nel quale è ...

