(Di mercoledì 4 maggio 2022) La quinta tappa del Championship Tour diè andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro ilPro (Western Australia). Le onde aussie hanno dato modo aiisti al via di mettere in mostra il proprio talento e lo spettacolo è stato di altissimo livello, con nomi a sorpresa nelle fasi finali della competizione. A imporsi sono stati. Persi tratta del primo successo nel Tour in un atto conclusivo che l’ha visto confrontarsi contro un certo John John Florence, due volte vincitore del titolo mondiale nel 2016 e nel 2017 e ain questa tappa nel 2019. Dopo non pochi problemi fisici, Florence si sta riprendendo in ...

Advertising

OA_Sport : #SURF Quinta tappa del CT che sorride a Robinson e Nichols, 17° Fioravanti costretto alle Challenger Series per qua… -

OA Sport

... dove interpreta però un ruolo minore, quello diTudor. Lavora inoltre ad alcuni telefilm ... regia di Gary Tieche (1997) Sub Down, regia di Gregg Champion (1997), onde e bionde, regia di ...... accolta dal caldo e dal sole diRiver, nell'Australia Occidentale. Per lei, solo crema solare. La surfer Roxy per la prima volta sulla tavola daa 9 anni, guidata dal padre Dave, anche ... Surf, Margaret River Pro 2022: Jack Robinson e Isabella Nichols a segno, 17° Leonardo Fioravanti non supera il taglio di metà stagione La quinta tappa del Championship Tour di surf è andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro il Margaret River Pro (Western Australia). Le onde aussie ...E’ ripartito il Margaret River Pro dopo alcuni giorni di stop a causa di condizioni inconsistenti. Leonardo Fioravanti purtroppo non supera il terzo round ed è costretto a lasciare il WCT. Riparte con ...