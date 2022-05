Superbonus | Panzarella FenealUil | Resta strumento valido | bene proroga

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Labitalia) - "Per noi ilunoper efficientare il nostro patrimonio edilizio e che ha consentito anche di rilanciare il settore delle costruzioni dopo anni di crisi.lacontenuta nel dl Aiuti senza la quale una vasta platea non sarebbe riuscita ad accedere alla misura in quanto, come spesso da noi ribadito, la principale causa di tutte le distorsioni è proprio la ristrettezza dei tempi". Così, con Adnkronos/Labitalia, Vito, segretario generale della, commenta le polemiche intorno ale l'ultimadecisa dal cdm fino al 30 settembre.ricorda, comunque, "i limiti e i problemi che sono emersi in ...