Superbonus | Conte | “Draghi contraddittorio | parla male di norma che fa crescere Pil”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulè stato “”, ha “todi una misura che gli ha consentito di fregiarsi della crescita del Pil”. Così in conferenza stampa il leader M5S Giuseppe. “Mi meraviglia che davanti almento europeo” il presidente del Consiglio “trovi l’esigenza di criticare una misura che ha fatto correre il paese”. “Credo ci sia una demonizzazione strategica di questa misura”, ha rimarcato il leader M5S. Amministrative “Sono favorevole ad andare con il Pd in molti Comuni” alle amministrative, “ma noi abbiamo alcuni standard, come la cultura della legalità. E in alcuni Comuni non possiamo andare insieme perché a livello territoriale ci sono situazioni” dove non vengono rispettati i nostri standard, ha detto ancora ...