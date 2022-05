Superbonus 110% prorogato: ecco cosa cambia e il nuovo calendario delle scadenze (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel Decreto Aiuti recentemente approvato dal consiglio dei Ministri è stata inserita un’interessante novità anche in tema di bonus edilizi. Il governo ha accolto la richiesta che ormai da mesi arrivava da imprese e professionisti decidendo di prorogare la scadenza del termine per effettuare il 30% dei lavori complessivi ai fini dell’accesso al Superbonus 110%. In Legge di Bilancio 2022 tale scadenza era stata fissata al 30 giugno 2022. Entro tale data i proprietari di villette unifamiliari dovevano aver completato almeno il 30% dei complessivi lavori di efficientamento energetico per poter richiedere l’agevolazione del Superbonus 110%. Superbonus 110%, prorogato di 3 mesi il termine del 30% Con il Decreto Aiuti il termine è stato prorogato di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel Decreto Aiuti recentemente approvato dal consiglio dei Ministri è stata inserita un’interessante novità anche in tema di bonus edilizi. Il governo ha accolto la richiesta che ormai da mesi arrivava da imprese e professionisti decidendo di prorogare la scadenza del termine per effettuare il 30% dei lavori complessivi ai fini dell’accesso al. In Legge di Bilancio 2022 tale scadenza era stata fissata al 30 giugno 2022. Entro tale data i proprietari di villette unifamiliari dovevano aver completato almeno il 30% dei complessivi lavori di efficientamento energetico per poter richiedere l’agevolazione deldi 3 mesi il termine del 30% Con il Decreto Aiuti il termine è statodi ...

VittorioSgarbi : Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbo… - marino29b : RT @M5SLazio: ?? Il #Superbonus 110% è di nuovo sotto attacco: basta con le demonizzazioni strumentali! Noi torniamo a difendere una misura… - MonicaLibero1 : RT @M5SLazio: ?? Il #Superbonus 110% è di nuovo sotto attacco: basta con le demonizzazioni strumentali! Noi torniamo a difendere una misura… - classcnbc : PATUANELLI: IL SUPERBONUS NON È A RISCHIO Nonostante le perplessità di #Draghi il #superbonus 110% non è a rischio… - M5SLazio : ?? Il #Superbonus 110% è di nuovo sotto attacco: basta con le demonizzazioni strumentali! Noi torniamo a difendere… -