"Suo padre, è stato imbarazzante". Basta silenzio, Lulù vomita quanto è successo a casa Bortuzzo

Lulù Selassié è un fiume in piena dopo l'addio di Manuel Bortuzzo. I due si sono fidanzati nella casa del GF Vip 6, ma una volta tornati alla vita di tutti i giorni il nuotatore romano non ha retto e dopo quasi tre mesi ha deciso di chiudere la storia con la principessa, che ha scoperto di essere stata lasciata dopo aver letto il comunicato stampa diffuso dall'Ansa e firmato proprio da Manuel Bortuzzo. La principessa etiope ha rilasciato una lunga intervista a Chi svelando retroscena e clamorosi dettagli su quanto vissuto da lei e Manuel Bortuzzo in questi mesi. Come aveva già accennato, anche questa volta Lulù Selassié incolpa il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, di essersi messo in mezzo alla loro storia e di aver fatto il ...

