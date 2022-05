Storia dell' uomo perbene cha ha sterminato la famiglia

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Una strage familiare non annunciata. Così appare dalla prime testimonianze quanto accaduto a Samarate, 16mila abitanti vicino a Varese, dove Alessandro Maja, 57 anni, geometra con studio sui Navigli a Milano, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, parrucchiera, e la figlia Giulia, di 16 anni, ferendo il fratello Nicolò di 23. "Come vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali non avevo avuto nessuna segnalazione su questrache mi dicono fosse tranquilla - spiega all'AGI Nicoletta Alampi, accorsa davanti alla villetta di via Torino dove larisiedeva dal 1999 -. Non era unaparticolarmente conosciuta. I figli, due bravi ragazzi: lei studentessa brillante, lui col sogno di diventare pilota". La signora Rosangela, vicina di casa, appare provata: "Stefania per me era come una figlia, la conoscevo da più di 20 ...