Stop Ue al petrolio russo, nuovo strappo dell’Ungheria: «Dal piano europeo nessuna garanzia sulla nostra sicurezza energetica» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non ci sarà l’Ungheria di Viktor Orban tra i Paesi Ue che aderiranno alle nuove sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina con lo Stop graduale alle importazioni di petrolio da Mosca. Nella proposta presentata dalla Commissione europea agli Stati membri è stata infatti prevista una deroga fino alla fine del 2023 che concede a Ungheria e Slovacchia di proseguire con gli acquisti del greggio russo. Dietro questa decisione c’è lo strappo del governo di Budapest, che in una nota rilanciata dall’agenzia Afp ha dichiarato di non vedere alcun piano o garanzia su come la transizione energetica intrapresa dall’Ue possa essere gestita sulla base delle attuali proposte in campo: «e che cosa possa garantire la sicurezza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non ci sarà l’Ungheria di Viktor Orban tra i Paesi Ue che aderiranno alle nuove sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina con lograduale alle importazioni dida Mosca. Nella proposta presentata dalla Commissione europea agli Stati membri è stata infatti prevista una deroga fino alla fine del 2023 che concede a Ungheria e Slovacchia di proseguire con gli acquisti del greggio. Dietro questa decisione c’è lodel governo di Budapest, che in una nota rilanciata dall’agenzia Afp ha dichiarato di non vedere alcunsu come la transizioneintrapresa dall’Ue possa essere gestitabase delle attuali proposte in campo: «e che cosa possa garantire la...

