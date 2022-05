Stop motori benzina-diesel, l’Unione Europea fa marcia indietro (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ bastato cambiare i numeri di una dicitura, dal 100% al 90%, per dare ancora un futuro ai motori a combustione in Europa. Il testo del parere approvato in Commissione trasporti (Tran) del Parlamento europeo prevede che dal 2035 i veicoli di nuova immatricolazione riducano le emissioni del 90%, e non del 100% come proposto inizialmente dalla Commissione Ue. Si lascia dunque spazio al motore a combustione con carburanti alternativi e si afferma il principio di neutralità tecnologica. Crisi energetica Gli obiettivi di elettrificazione della mobilità elettrica erano già giudicati troppo stringenti da diversi costruttori europei, specie in relazione alle tempistiche. Trovando peraltro qualche sponda politica nei diversi Paesi dell’Unione, Italia compresa. Poi la salita dei prezzi e la crisi dei chip hanno creato ulteriori difficoltà al mondo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ bastato cambiare i numeri di una dicitura, dal 100% al 90%, per dare ancora un futuro aia combustione in Europa. Il testo del parere approvato in Commissione trasporti (Tran) del Parlamento europeo prevede che dal 2035 i veicoli di nuova immatricolazione riducano le emissioni del 90%, e non del 100% come proposto inizialmente dalla Commissione Ue. Si lascia dunque spazio al motore a combustione con carburanti alternativi e si afferma il principio di neutralità tecnologica. Crisi energetica Gli obiettivi di elettrificazione della mobilità elettrica erano già giudicati troppo stringenti da diversi costruttori europei, specie in relazione alle tempistiche. Trovando peraltro qualche sponda politica nei diversi Paesi del, Italia compresa. Poi la salita dei prezzi e la crisi dei chip hanno creato ulteriori difficoltà al mondo ...

