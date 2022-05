Stipendio: lo riceve da 225 mila euro e scappa, ecco cosa è successo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un colpo di fortuna particolarmente sostanzioso ha colpito una colf in Germania, la ragazza è scapata con i soldi dello Stipendio. Lo Stipendio viene consegnato tramite bonifico diretto sul conto corrente, di conseguenza basta digitare male la cifra in questione per spedire al destinatario un valore inesatto. Un errore questo, che in alcuni casi può risultare facilmente rimediabile, in altri invece la risoluzione diventa più difficoltosa. Ed è proprio una svista di questo tipo che ha consentito ad una giovane colf di intascarsi ben 225 mila euro. Stipendio errato, la colf scappa con i soldi (Terni Today)Lo Stipendio previsto era di appena 340 euro, ma nell’atto del bonifico qualcosa è andato storto. La colf quindi ha ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un colpo di fortuna particolarmente sostanzioso ha colpito una colf in Germania, la ragazza è scapata con i soldi dello. Loviene consegnato tramite bonifico diretto sul conto corrente, di conseguenza basta digitare male la cifra in questione per spedire al destinatario un valore inesatto. Un errore questo, che in alcuni casi può risultare facilmente rimediabile, in altri invece la risoluzione diventa più difficoltosa. Ed è proprio una svista di questo tipo che ha consentito ad una giovane colf di intascarsi ben 225errato, la colfcon i soldi (Terni Today)Loprevisto era di appena 340, ma nell’atto del bonifico qualè andato storto. La colf quindi ha ...

