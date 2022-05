Stefano Tacconi, l’ultimo bollettino medico: “Fase critica” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Stefano Tacconi Non ci sono, purtroppo, buone notizie per Stefano Tacconi. Da circa dieci giorni l’ex portiere della Juventus e della Nazionale si trova ricoverato a seguito di un malore. Oggi, 4 maggio, è stato così reso noto un nuovo bollettino medico dai medici che lo stanno curando. “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della Fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continuano a destare preoccupazione le condizioni diNon ci sono, purtroppo, buone notizie per. Da circa dieci giorni l’ex portiere della Juventus e della Nazionale si trova ricoverato a seguito di un malore. Oggi, 4 maggio, è stato così reso noto un nuovodai medici che lo stanno curando. “Come conseguenza di quanto accaduto ae come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti dellapiù complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo ...

