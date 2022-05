“Stefano Tacconi in situazione critica”. Per l’ex portiere della Juve “decisivi i prossimi giorni” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefano Tacconi l’ex portiere ricoverato da alcuni giorni in ospedale ad Alessandria a seguito di un malore “sta attraversando il periodo più critico”. Il giocatore “sta lottando e i prossimi giorni saranno determinanti”. E’ quanto fanno sapere i sanitari. In particolare, in una nota, il direttore della struttura di neurochirurgia del nosocomio alessandrino che sta trattando il paziente, Andrea Barbanera sottolinea: “come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022)ricoverato da alcuniin ospedale ad Alessandria a seguito di un malore “sta attraversando il periodo più critico”. Il giocatore “sta lottando e isaranno determinanti”. E’ quanto fanno sapere i sanitari. In particolare, in una nota, il direttorestruttura di neurochirurgia del nosocomio alessandrino che sta trattando il paziente, Andrea Barbanera sottolinea: “come conseguenza di quanto accaduto ae come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante”. LEGGI ...

