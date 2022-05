Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia Maja | uccise dal marito padre

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A dare l’allarme i vicini della famiglia, che abita in una villetta in via Torino nella periferia di Samarate, in un quartiere residenziale. Per, 56 anni, e la, non c’è stato niente da fare. Ferito anche l’altro figlio, Nicolò, 23 anni. É stata una vicina di casa a chiamare i soccorsi alle 8 del mattino, come riporta la stampa. La donna, vedendo Alessandro, 57 anni, ricoperto di sangue, ha subito avvertito le autorità: sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando Provinciale di Varese. I carabinieri hanno trovato in casa Alessandrodella donna edei due ragazzi, pieno di sangue, con ferite da arma da taglio sui polsi. La prima ...

Alessandro Maja , 57 anni, l'uomo che avrebbe ucciso la moglie e la figlia Giulia a martellate nella loro casa di Samarate, in provincia di è un architetto molto noto nel settore dell'interior design. 'Un uomo mite e affermato', come le descrive ...