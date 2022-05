Star Wars Day | Lego lancia nuovi DLC per la saga degli Skywalker

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi, come sappiamo è loDay, e sono numerose le iniziative per festeggiare ladi Guerre Stellari. Warner Bros. Games celebra la giornata dicon il lancio di dueDLC per: Lache includono i personaggi di The Mandalorian Stagione 2 e: The Bad Batch. Il Character Pack The Mandalorian – Stagione 2 includerà Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon. Il pack: The Bad Batch includerà Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo. Dalla sua uscita il 5 aprile,...

Advertising

Link4Universe : Che la forza sia con voi! Nel 2019, Mike Collins, il terzo astronauta della missione Apollo 11, aveva postato quest… - Corriere : Oggi si celebra lo Star Wars Day: come è nato (e perché è dovuto a Margaret Thatcher) - SkyTG24 : Il #4maggio è lo Star Wars Day. @volagratis ci indica i 15 luoghi del mondo abitati dalla Forza ??… - prokofiev95 : Star wars e John Williams, un binomio indissolubile ?????? #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou #JohnWilliams… - JDanloor : @fdragoni Mah. Io sono un grande appassionato di film di fantascienza, ma la saga di fantascienza per eccellenza, S… -

In occasione delloDay è stato rilasciato il trailer della serie che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi - Wan ...I fan dipossono festeggiare il 4 maggio alla grande, grazie all'uscita del nuovo trailer di Obi - Wan Kenobi . La serie in arrivo a maggio riporterà in scena il celebre personaggio interpretato ...In onore dello Star Wars Day, Seagate ha deciso di celebrare con tre Hard Disk da collezione ispirati a Boba Fett, Grogu e The Mandalorian. Lanciate in occasione delle festività dei fan, con la famosa ...Warner Bros. Games celebra la giornata di Star Wars con il lancio di due nuovi DLC per LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker che includono i personaggi di The Mandalorian Stagione 2 e Star Wars: The ...