Sport | Dipartimento | ' una volta avviato campionato femminile pro trovi da sé risorse necessarie'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il Fondo è finalizzato ad assolvere funzioni determinate dalla stessa legge, ed in particolare per il 2022: riorganizzazione e miglioramento delle infrastruttureive; reclutamento e formazione delle atlete, qualifica e formazione dei tecnici; promozione dello; sostenibilità economica della transizione al professionismoivo; allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete. In altre parole, il Fondo non è stato creato per sostenere le speseper consentire lo svolgimento di campionati femminili professionistici ma, come recita testualmente il nome stesso del fondo, per agevolare “il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro neglifemminili”. Una...