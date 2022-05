Spettacolare e buonissima | questa torta è la risposta a tutte le domande

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 4 maggio 2022)farcita con crema al cioccolato, panna e vaniglia: basta il nome per aprire tutto un mondo ed è bellissimo starci dentro Può essere l’idea per concludere alla grande un pasto, per una merenda diversa dal solito, per una festa di compleanno. Ogni scusa è buona per preparare una deliziosafarcita con crema al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it