Spazio | il Cnr sceglie la nuova guida del centro di Capua ignorando il consiglio dell’Asi | Antonio Blandini nominato presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il primo atto del Cnr da socio di maggioranza deldi ricerche aerospaziali di(Cira) è stato quello di nominare un suodi fiducia, non tenendo conto delle indicazioni dell’Agenzia spaziale italiana, fino al 30 aprile deputata are ladell’ente travolto la scorsa settimana dall’inchiesta della Dda di Napoli sulle infiltrazione del clan camorristico dei Casalesi negli appalti. Anche per questo motivo, era una nomina molto delicata quella dell’ente diretto da Maria Chiara Carrozza, che ha scelto il professorcome successore di Giuseppe Morsillo. Napoletano, 53 anni, lauree in economia e giurisprudenza,è ordinario di diritto commerciale alla Federico II di Napoli, nonché docente di Diritto ...