Sorgi sfotte Putin e il suo esercito | “Tante parole e poi visti all' opera poca roba”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Marcellovede un Vladimirin palese difficoltà nella guerra in Ucraina. L'editorialista ed ex direttore de La Stampa è ospite della puntata del 4 maggio de L'Aria che Tira, talk show in onda su La7 al mattino, e confronta la realtà della propaganda della Russia con i fatti che si sonosul campo di battaglia: “L'opinione pubblica russa è ovviamente gasata da una propaganda che lì va avanti 24 ore su 24, gli fanno vedere i missili, i sommergibili… Poiall'non si sono dimostrati così forti. Avevano detto che in tre giorni avrebbero preso l'Ucraina e invece si sono impasticciati e hanno dovuto cambiare il capo di stato maggiore. Non sono un esperto militare, ma quella che abbiamo visto in questi due mesi e mezzo di guerra non è una prova di grande abilità militare, hanno fatto ...